Порошенко ввел решение СНБО по изучению безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) об организации планирования в секторе обороны страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Решение направлено на выполнение задач по интеграции Украины в НАТО и Евросоюз, а также на повышение безопасности страны и «нейтрализации реальных и потенциальных угроз».

СНБО решил провести осмотр оборонной сферы, общественной безопасности и защиты, состояния киберзащиты особо важной инфраструктуры и государственных информационных ресурсов, общегосударственной системы борьбы с терроризмом, а также разведывательных служб Украины.

Осмотры, кроме разведслужб, должны будут проводиться с использованием рабочей группы Украина — НАТО, а также консультативной комиссии Евросоюза.