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American Express $140 (+16,47%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Политика ,  
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Порошенко ввел решение СНБО по изучению безопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности (СНБО) об организации планирования в секторе обороны страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Указ вступил в силу со дня его опубликования. Решение направлено на выполнение задач по интеграции Украины в НАТО и Евросоюз, а также на повышение безопасности страны и «нейтрализации реальных и потенциальных угроз».

СНБО решил провести осмотр оборонной сферы, общественной безопасности и защиты, состояния киберзащиты особо важной инфраструктуры и государственных информационных ресурсов, общегосударственной системы борьбы с терроризмом, а также разведывательных служб Украины.

Осмотры, кроме разведслужб, должны будут проводиться с использованием рабочей группы Украина — НАТО, а также консультативной комиссии Евросоюза.

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Президент поручил кабинету министров утвердить порядок проведения осмотра до 30 августа. До этого времени кабмин также должен спрогнозировать расходы бюджетных средств. Государственные органы, ответственные за проведение осмотров, должны до 30 сентября подать секретарю СНБО и Национальному институту стратегических исследований отчеты с оценкой состояния безопасности.

В начале мая Порошенко ввел в действие решение СНБО о мерах по укреплению обороноспособности Украины «в условиях длительной агрессии».

Теги: Украина, Петр Порошенко, СНБО
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