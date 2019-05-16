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American Express $140 (+16,87%) прогноз Morgan Stanley к 25.04.20 Купить
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Путин поручил учредить 18 августа День географа

Президент Владимир Путин поручил правительству учредить День географа, который будет отмечаться 18 августа, а также разработать проект указа об установлении звания «Заслуженный географ».

«Правительству <...> в целях популяризации географии и повышения престижа профессии географа установить профессиональный праздник — День географа, предусмотрев его празднование 18 августа, в день основания Русского географического общества (РГО)», — говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.

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Путин также поручил правительству при участии РГО, научных и образовательных организаций утвердить профессиональный стандарт «Географ». Министерству образования и науки вместе с РГО и Российским союзом ректоров поручено подготовить предложения по включению в перечень вступительных экзаменов обязательного экзамена по географии при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям, требующим знания этого предмета. Минпросвещения, Рособрнадзор и РГО должны в свою очередь подготовить предложения по реализации мер, направленных на повышение качества преподавания географии.

Срок выполнения поручений президента установлен 1 декабря.

Теги: Владимир Путин, география, Российское географическое общество
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