Шойгу оценил познания россиян в географии на «твердую тройку»

Россияне знают географию на «твердую тройку», заявил ​президент Русского географического общества (РГО), министр обороны Сергей Шойгу, слова которого приводит ТАСС. Так он оценил результаты географического диктанта.

«Если говорить в целом по стране, у нас растет средний балл знаний по географии. Начинали мы вообще с двойки. Сейчас вышли на твердую, уверенную тройку», — сказал Шойгу.

По словам президента РГО, диктант написали в том числе более 100 тыс. военнослужащих в России и на зарубежных базах — в Абхазии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Сирии и Южной Осетии. Шойгу отметил, что диктант проводился даже на кораблях, выполняющих задачи в дальней морской зоне.

Президент РГО также сообщил о планах провести первый военно-исторический диктант.

Ранее Шойгу говорил, что в 2016 году средний балл по итогам географического диктанта составил 52 из 100, что соответствует оценке «удовлетворительно». Максимальный балл тогда смогли набрать 400 человек, в том числе сам Шойгу.