Правительство выделит 1 млрд руб. на детские фильмы

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство планирует выделить 1 млрд руб. на производство фильмов для детей и семейной аудитории, а также уникальных авторских анимационных фильмов, сообщается на сайте кабмина.

«Мы выделяем субсидии, в том числе на поддержку отечественного кино для детей. Рассматривали этот вопрос на комиссии по кинематографии. 1 млрд руб. планируется направить на производство детских фильмов и кинолент для семейного просмотра по линии Фонда кино», — сказал Медведев.

В конце февраля Владимир Путин поручил увеличивать субсидии для российских семейных и анимационных фильмов на 1 млрд руб. ежегодно. Он также распорядился назначить Фонд кино ответственным за поддержку таких фильмов. Отчет по этим вопросам президенту должны предоставить до 15 июня.