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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Активисты заявили о вторжении полиции в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Сотрудники полиции вошли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне и попытались вывести из него сторонников президента Николаса Мадуро. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила соучредитель правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.

«Полиция сейчас выселяет венесуэльский коллектив охраны посольства в пользу неизбранного лидера госпереворота Хуана Гуайдо», — сказала она.

Всего в посольстве осталось четыре активиста. В аккаунте движения Code Pink в Twitter сообщается, что полицейские сломали замок. Отмечается, что они потребовали от активистов покинуть здание. В случае, если они откажутся, им грозит арест. The Washington Post сообщает, что полицейские пообщались с активистами внутри посольства, а затем вновь заперли двери.

Телеканал NBC News добавляет, что Госдепартамент США заявил, что оппозиционное правительство Венесуэлы запросило помощь в освобождении здания от «несанкционированных оккупантов». Канал добавляет, что США признают власть оппозиции над посольством.

Демонстранты проживают в посольстве в Вашингтоне с середины апреля. Они заявляли, что их миссия состоит в противопоставлении военному вмешательству США в дела Венесуэлы.

Сторонники Мадуро сообщали, что 9 мая в здании отключили электричество. Тогда там находились 15 человек. Впоследствии Бенджамин рассказала, что власти США также отключили водоснабжение. При этом глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призывал Госдепартамент США защитить посольство.

Теги: Венесуэла, Посольство, Вашингтон
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