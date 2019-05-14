Активисты заявили о вторжении полиции в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Активисты заявили о вторжении полиции в посольство Венесуэлы в Вашингтоне

Сотрудники полиции вошли в здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне и попытались вывести из него сторонников президента Николаса Мадуро. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщила соучредитель правозащитной организации Global Exchange и антивоенного движения Code Pink Медея Бенджамин.

«Полиция сейчас выселяет венесуэльский коллектив охраны посольства в пользу неизбранного лидера госпереворота Хуана Гуайдо», — сказала она.

Всего в посольстве осталось четыре активиста. В аккаунте движения Code Pink в Twitter сообщается, что полицейские сломали замок. Отмечается, что они потребовали от активистов покинуть здание. В случае, если они откажутся, им грозит арест. The Washington Post сообщает, что полицейские пообщались с активистами внутри посольства, а затем вновь заперли двери.

Телеканал NBC News добавляет, что Госдепартамент США заявил, что оппозиционное правительство Венесуэлы запросило помощь в освобождении здания от «несанкционированных оккупантов». Канал добавляет, что США признают власть оппозиции над посольством.