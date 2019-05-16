В посольстве в Йемене соообщили о состоянии пострадавших россиянок

В посольстве в Йемене соообщили о состоянии пострадавших россиянок

Две россиянки, пострадавшие при авиаударе по столице Йемена Сане, получили легкие ранения, в основном от осколков стекла. Об этом сообщается на официальном сайте посольства РФ в Йемене. Пострадавшие — Шамс Аль-Нуайми и ее дочь, рассказали дипломаты.

«Их жилой дом полностью разрушен в результате попадания ракеты», — уточняется в сообщении.

Женщин доставили в больницу, оказали им медицинскую помощь, затем пострадавших отправили к родственникам. Сейчас их жизни ничего не угрожает, отметили в посольстве.

Ранее телеканал Al Masirah сообщал, что в столице Йемене Сане две россиянки пострадали при атаке авиации возглавляемой Саудовской Аравии коалиции на жилые районы.