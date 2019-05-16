Баллон с углекислотой взорвался в институте им. Фрумкина в Москве

Баллон с углекислотой взорвался в институте им. Фрумкина в Москве

В Институте физической химии и электрохимии имени А.М.Фрумкина произошла разгерметизация 50-литрового баллона с углекислотой. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Наши подразделения выезжали на место, но помощь не потребовалась. Произошла разгерметизация баллона без возгорания и обрушения стен», — заявили там.

По информации «РИА Новости», в результате разгерметизации пострадали два сотрудника института.

РБК направил запрос в пресс-службу вуза.

Как ранее сообщал РБК, в мае текущего года в Кургане три жилых дома загорелись в результате взрыва баллона с газом.