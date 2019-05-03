В Кургане загорелись три частных дома

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,09 -0,35 EUR Бирж. 72,84 -0,28 Brent 71,29 +1,74% USD Нал. 66,20 64,42 EUR Нал. 73,96 72,16 USD ЦБ 64,63 -0,06 EUR ЦБ 72,31 +0,11 EUR/USD 1,1188 +0,0014 BTC/USD Бирж. 6 054,00 +311,00 IMOEX 2 584,58 +0,36% RTSI 1 250,33 +0,99% DJIA 26 447,35 +0,53% Nasdaq 8 132,56 +1,19%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Cisco $65 (+16,61%) прогноз Deutsche Bank к 30.04.20 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 1 мая
USD ЦБ: 64,63 (-0,06) Quote, 30 апр, 12:18
Курс евро на 1 мая
EUR ЦБ: 72,31 (+0,11) Quote, 30 апр, 12:18
Захарова ответила Климкину на слова о замене «Бессмертного полка» Политика, 18:55 В Кургане загорелись три частных дома Общество, 18:53 Белый дом сообщил о часовом разговоре Трампа с Путиным Политика, 18:53 В Раду внесли законопроект с датой инаугурации Зеленского Политика, 18:25 Точно в цель: как большие данные меняют рекламный рынок РБК и МегаФон, 18:20 Основателя Lingualeo заподозрили в убийстве Общество, 18:19 Посольство России передало Госдепу США ноту из-за приговора Бутиной Политика, 17:44 Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57 Политика, 17:29 В Москве неизвестные с отверткой украли у пенсионерки более 8 млн руб. Общество, 17:21 «Енисей» избежал досрочного вылета из РПЛ благодаря победе над «Анжи» Спорт, 17:19 Григорию Лепсу запретили въезд в Литву Общество, 17:04 Время на все: успешные женщины — о своем деле и уходе за собой Совместный проект РБК PINK, 16:57 Посол США в Германии напомнил о санкциях из-за «Северного потока-2» Политика, 16:34 WSJ узнала об идее Facebook платить пользователям за просмотр рекламы Технологии и медиа, 16:31
Общество ,  
0 
В Кургане загорелись три частных дома

В частном доме в микрорайоне Смолино в Кургане произошел пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по области. По предварительным данным ведомства, причиной стал взрыв газового баллона.

Из-за сильного ветра огонь распространился на два соседних нежилых частных дома, пожару присвоили повышенный ранг. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м.

Пожар ликвидировали, в его тушении участвовали 78 человек и 24 единицы техники.

Как сообщает ведомство со ссылкой на областной центр медицины катастроф, в результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.

Теги: Курган, МЧС, Пожар
Материалы по теме
В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе
Общество
В Иркутске из-за пожара в торговом центре эвакуировали 2 тыс. человек
Общество
В центре Москвы произошел пожар
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter