В Кургане загорелись три частных дома

В Кургане загорелись три частных дома

В частном доме в микрорайоне Смолино в Кургане произошел пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по области. По предварительным данным ведомства, причиной стал взрыв газового баллона.

Из-за сильного ветра огонь распространился на два соседних нежилых частных дома, пожару присвоили повышенный ранг. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м.

Пожар ликвидировали, в его тушении участвовали 78 человек и 24 единицы техники.

Как сообщает ведомство со ссылкой на областной центр медицины катастроф, в результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.