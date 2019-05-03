Общество , 18:53
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В Кургане загорелись три частных дома
В частном доме в микрорайоне Смолино в Кургане произошел пожар, сообщает пресс-служба управления МЧС по области. По предварительным данным ведомства, причиной стал взрыв газового баллона.
Из-за сильного ветра огонь распространился на два соседних нежилых частных дома, пожару присвоили повышенный ранг. Общая площадь возгорания составила 500 кв. м.
Пожар ликвидировали, в его тушении участвовали 78 человек и 24 единицы техники.
Как сообщает ведомство со ссылкой на областной центр медицины катастроф, в результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.