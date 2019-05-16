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Доллар/Рубль ₽68 (+5,18%) прогноз Barclays Capital к 30.06.19 Купить
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«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G). Об этом рассказал глава «ВымпелКома» Василь Лацанич, передает корреспондент РБК с мероприятия компании.

Количество станций, которые будут заменены в рамках проекта, компания не раскрывает. По словам Лацанича, только в пределах Садового кольца речь идет о тысячах штук. Инвестиции в первую фазу, в рамках которой проведут замену старых базовых станций, Лацанич оценил в 5 млрд руб. В рамках второй фазы, по его словам, может быть потрачено еще столько же.

Новое оборудование будет способно пропускать больше трафика, что необходимо для внедрения 5G. «Мы начали этот процесс с Подмосковья и постепенно двигались к центру столицы. За пределами Садового кольца работа практически завершена», — сказал Лацанич. Компания намерена модернизировать сеть и в других городах, но детали пока не раскрывает. «К 2020 году «Билайн» станет самым быстрым мобильным оператором столицы. Сейчас более 85% московской сети оператора — 5G ready (готовой к 5G. — РБК)», — отметил Лацанич.

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Тестовые зоны на этом оборудовании компания планирует запустить до конца 2019 года. Как только государство установит частоты и параметры для 5G, «ВымпелКом» включит его.

«Это один из самых крупных проектов компании. Изначально он был запланирован на три года, но срок реализации удалось сократить до полутора лет. «Билайн» станет первым оператором, который сможет развернуть 5G в Москве», — отметил Эйден У, гендиректор Huawei в регионе Евразия, которая поставляла оборудование для «ВымпелКома» в этом проекте. Выбор партнера Лацанич пояснил тем, что Huawei готовит оборудование под ключ, то есть не только поставляет, но устанавливает и обслуживает его.

Как напомнил представитель МТС Алексей Меркутов, компания осенью 2017 года подписала с Ericsson соглашение о модернизации и подготовке сети к стандарту 5G и технологиям IoT (интернета вещей). В его рамках МТС закупила 5G-ready оборудование и софт на сумму более €400 млн для Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского и Южного федерального округов. «Активная работа по интеграции 5G-ready оборудования ведется и в Москве», — отметил он, но детали не раскрыл.

«Мы готовы открыть пилотный фрагмент сети 5G в Москве, как только будут доступны частоты для тестирования технологии, — сообщила представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Дарья Колесникова. — В столичном регионе Tele2 изначально строила сеть на оборудовании, готовом к внедрению стандарта 5G. В феврале мы заключили контракт с Ericsson на установку 50 тыс. базовых станций с поддержкой этой технологии. Проект охватывает 27 регионов России, включая Москву и Санкт-Петербург».

Представитель «МегаФона» на момент публикации не ответил РБК.

Теги: «Билайн», 5G, мобильная связь
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