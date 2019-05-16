«Билайн» пообещал заменить все базовые станции в Москве и Подмосковье

К концу 2020 года «ВымпелКом» (бренд «Билайн») заменит все базовые станции в столице и Московской области на новое оборудование и подготовит сеть к внедрению связи следующего, пятого, поколения (5G). Об этом рассказал глава «ВымпелКома» Василь Лацанич, передает корреспондент РБК с мероприятия компании.

Количество станций, которые будут заменены в рамках проекта, компания не раскрывает. По словам Лацанича, только в пределах Садового кольца речь идет о тысячах штук. Инвестиции в первую фазу, в рамках которой проведут замену старых базовых станций, Лацанич оценил в 5 млрд руб. В рамках второй фазы, по его словам, может быть потрачено еще столько же.

Новое оборудование будет способно пропускать больше трафика, что необходимо для внедрения 5G. «Мы начали этот процесс с Подмосковья и постепенно двигались к центру столицы. За пределами Садового кольца работа практически завершена», — сказал Лацанич. Компания намерена модернизировать сеть и в других городах, но детали пока не раскрывает. «К 2020 году «Билайн» станет самым быстрым мобильным оператором столицы. Сейчас более 85% московской сети оператора — 5G ready (готовой к 5G. — РБК)», — отметил Лацанич.

Тестовые зоны на этом оборудовании компания планирует запустить до конца 2019 года. Как только государство установит частоты и параметры для 5G, «ВымпелКом» включит его.