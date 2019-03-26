Renault отзовет в России более 19,2 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Renault отзовет в России более 19,2 тыс. машин из-за проблем с тормозами

Дистрибьютор ЗАО «РЕНО Россия» отзовет 19 218 автомобилей марок Dokker и Duster. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Отзыв затронет машины, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва в Росстрандарте называют «неправильное размещение уплотнительной мембраны в усилителе тормозов из-за нарушений в процессе сборки на заводе-поставщике».

Представители ЗАО «РЕНО Россия» оповестят владельцев подпадающих под отзыв о необходимости привезти свою машину в дилерский центр на ремонт. Отмечается, что все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

В январе «РЕНО Россия» отозвала 3 622 автомобиля из-за проблем с подушками безопасности.