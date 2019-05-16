Принц Гарри принял извинения снимавших его загородный дом папарацци

Герцог Сассекский принц Гарри принял извинения папарацци из агентств Splash News and Picture Agency, опубликовавших в январе снимки комнат его загородного дома в Котсуолдсе, сделанные с вертолета, передает BBC.

Герцог отметил, что фотографии создали серьезную угрозу для его безопасности, однако сообщил, что готов принять извинения от агентств и поощряет их. Его заявление зачитали на заседании суда по делу 16 мая.

По его словам, папарацци с помощью вертолета, зависшего на низкой высоте, сделали снимки спален, гостиной и столовой в его загородной резиденции, нарушив личное пространство. Вместе с женой, отметил принц, они хотели скрыться там от фотографов.

Представитель Splash News ответил, что издание совершило ошибку и добавил, что оно приносит извинения за неудобства, причиненные герцогу и герцогине Сассекским.