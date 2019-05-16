Суд оставил в силе арест главы отдела управления «К» ФСБ

Московский окружной военный суд отказался отменить арест начальника 2-го отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина, о чем ранее просила его защита. Такое решение принял судья Олег Москвитин, передает корреспондент РБК.

Черкалин обвиняется в получении взяток на сумму $850 тыс (более 52 млн руб.) за «действия или бездействие» в пользу коммерческих структур. По данным следствия, он получал взятки с ноября 2013 по февраль 2015 года.

Черкалина задержали 25 апреля cотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ. Вместе с ним задержаны двое бывших сотрудников того же подразделения — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев, которых ранее уволили с военной службы по компрометирующим обстоятельствам. Их обвинили в мошенничестве (ст. 159 УК РФ).