ФСБ задержала в Твери троих иностранцев за финансирование ИГ

ФСБ задержала в Твери троих иностранцев за финансирование ИГ

Сотрудники УФСБ России по Тверской области задержали в Твери троих иностранных граждан за финансирование запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Террористическая ячейка состояла из граждан одной из центрально-азиатских республик.

Операция по задержанию подозреваемых проходила совместно со спецподразделением бойцов Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

В конце апреля силовики в Подмосковье задержали семерых агитаторов ИГ, которые вербовали новых сторонников и призывали нападать на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, ячейка существовала с конца 2016 года.