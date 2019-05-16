На московских вокзалах забыли каяк и грамоту от президента

Пассажиры с начала 2019 года оставили на вокзалах Москвы более 6 тыс. личных вещей. Самыми необычными находками стали каяк для сплава по горной реке, костыли, а также грамота, подписанная президентом России, сообщается на сайте РЖД.

Чаще всего посетители вокзалов забывают ручную кладь, мобильные телефоны, зарядные устройства, пакеты с продуктами и зонты. При этом сотрудники вокзалов смогли вернуть владельцам около 3 тыс. вещей, что в два раза больше, чем в прошлом году.

В текущем году число забытых вещей в период майских праздников по сравнению с прошлым годом увеличилось на 50%: в этом году пассажиры потеряли свыше 800 предметов.

Как отмечают в РЖД, позитивной динамике возврата способствовали изменения в правилах возврата, вступившие в силу в начале года. В частности, теперь забытая вещь фотографируется, после чего снимок отправляют пассажиру по запросу для подтверждения.

В марте текущего года на сайте РЖД заработал сервис поиска забытых вещей для пассажиров поездов дальнего следования. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с даты начала поездки.