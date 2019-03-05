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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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На сайте РЖД появился сервис поиска забытых в поездах вещей

На официальном сайте РЖД начал работать сервис поиска забытых вещей, которым могут воспользоваться пассажиры поездов дальнего следования Федеральной пассажирской компании. Об этом сообщает РЖД.

Отмечается, что сервис позволит упростить и ускорить процедуру подачи заявок о забытых вещах. Для поиска багажа пассажир должен заполнить электронную анкету: указать в ней свои данные, составить описание забытых вещей и назвать предполагаемое место, где они могли быть оставлены. Позднее пассажиру предложат идентифицировать их по фотографиям. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с даты начала поездки.

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В январе в РЖД сообщили, что введут единую транспортную карту для оплаты проезда и услуг на вокзалах. Компания рассматривает использование технологии биометрии, чтобы карта была не только средством платежа, но и средством идентификации клиента.

Теги: РЖД, Поезд
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