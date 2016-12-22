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WSJ узнала о плане Маска привлечь $500 млн на спутниковый интернет
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WSJ узнала о плане Маска привлечь $500 млн на спутниковый интернет
Бизнес, 21:17
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WSJ узнала о плане Маска привлечь $500 млн на спутниковый интернет
SpaceX планирует привлечь полмиллиарда долларов на создание сети космических спутников, способных передавать интернет-сигнал. К 2025 году прибыль от создания этой сети должна превысить доходы компании Маска от космических пусков
Фото: Mike Blake / Reuters

SpaceX Илона Маска планирует привлечь $500 млн для запуска собственной сети космических спутников, предназначенных для передачи интернет-трафика в рамках проекта Starlink. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ходом привлечения средств, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, SpaceX договорилась с действующими акционерами и с инвестиционной компанией Baillie Gifford & Co о приобретении нового выпуска акций по цене $186 за одну бумагу. Эта компания уже является инвестором другой компании Маска, Tesla. Стороны согласовали условия финансирования, однако пока деньги не были перечислены SpaceX. Источники WSJ сообщили, что официально о сделке стороны могут объявить до конца года.

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Проект Starlink предполагает создание обширной сети спутников, способных передавать интернет-трафик. Для начала SpaceX планирует вывести на низкую орбиту 4 тыс. аппаратов, в будущем сеть должна вырасти до 11 тыс. единиц. Как отмечает WSJ, сейчас самая крупная спутниковая телекоммуникационная сеть насчитывает 65 спутников. Однако к настоящему времени SpaceX запустила в космос только два прототипа — запуск ракеты с аппаратами Microsat 2a и Microsat 2b был произведен в феврале 2018 года.

В 2015 году SpaceX оценивала, что для создания сети из 800 спутников необходимо будет привлечь $3,5 млрд. Для запуска 11 тыс. спутников необходимо найти уже $10 млрд. Однако в компании рассчитывают, что создание такой сети принесет SpaceX более $30 млрд. По оценкам SpaceX, к 2025 году эта сеть может принести $30 млрд, что превысит ожидаемые доходы компании Маска от космических пусков ($5 млрд), пишет WSJ.

Однако пока воплощение проекта Starlink отстает от ранее составленного плана, согласно которому на конец 2018 года компания должна была вывести на орбиту около 400 телекоммуникационных спутников, способных передавать интернет-трафик, отмечает газета.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Илон Маск , Инвестиции
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