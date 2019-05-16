Трамп помиловал бывшего медиамагната Конрада Блэка

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего медиамагната Конрада Блэка, который был осужден за мошенничество в 2007 году. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает Reuters.

Как говорится в заявлении, Блэк получил «широкую поддержку со стороны многих высокопоставленных лиц, которые поручились за его исключительный характер». Речь, в частности, идет о бывшем госсекретаре США Генри Киссинджере, радиоведущем Раше Лимбо и музыканте Элтоне Джоне.

Белый дом назвал Блэка предпринимателем и специалистом, который внес «огромный вклад в бизнес, а также политическое и историческое мышление». Также в заявлении отмечается, что Блэк является автором полной истории Канады, биографий экс-президентов США Франклина Рузвельта и Ричарда Никсона, а также других произведений.

В 2007 году Блэка признали виновным в том, что он собирался похитить миллионы долларов из средств холдинга Hollinger Inc., который он возглавлял на тот момент. Блэк провел в тюрьме 3,5 года. Часть обвинений в отношении медиамагната была снята, а срок лишения свободы сокращен.