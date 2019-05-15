Турция сократила прием российского газа до минимума за десятилетие

Турция сократила прием российского газа до минимума в этом десятилетии. Об этом свидетельствует квартальный отчет «Газпрома».

В первом квартале 2019 года Турция сократила импорт российского газа до 4,522 млрд куб. м с 7,917 млрд куб. м за аналогичный период 2018 года. Этот показатель стал минимальным в текущем десятилетии. Ниже в первом квартале импорт был только в 2010 году — 4,323 млрд куб. м.

Падение закупок российского газа обусловлено тем, что Турция наращивает закупки газа в Азербайджане, а также сжиженного природного газа на мировом рынке.

Президент России Владимир Путин 8 апреля по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Анкара настаивает на одной цене на российский газ, а «Газпром» «предлагает другие решения», формируя цены исходя из рыночных. «Цены на энергоносители формируются не по воле «Газпрома», а рыночным способом. «Газпром» не назначает их директивно. <...> Но они все равно будут находиться, эти решения, мы их будем искать», — сказал президент.