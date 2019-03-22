ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «АСКО-Жизнь»

Банк России отозвал у страховой компании «АСКО-Жизнь», входящей в группу «АСКО», лицензию на право осуществления добровольного страхования жизни. Об этом сообщается на сайте регулятора.

ЦБ принял данное решение в связи с тем, что компания в течение финансового года не осуществляла деятельность, предусмотренную лицензией.

Соответствующий приказ выпущен 21 марта​. Решение Банка России вступило в силу с момента его размещения на сайте регулятора.​

Страховая компания «АСКО-Жизнь» была образована в июле 2006 года. Банк России выдал ей лицензии по личному страхованию и по страхованию жизни. По данным компании, она входит в число 20 крупнейших страховщиков России.



