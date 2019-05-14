Песков не стал комментировать ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Песков не стал комментировать ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать стихийную акцию протеста против строительства храма в Екатеринбурге и последовавшие за ней столкновения. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Не обладаю нюансами относительно того, что именно там происходило, а только нюансы позволяют делать какие-то суждения, поэтому воздержусь», — сказал Песков.

В то же время пресс-секретарь президента отметил, что в Кремле следят за развитием событий. «Мы видим сообщения СМИ на этот счет. Мы знакомимся с этими сообщениями», — добавил он.

Накануне в Екатеринбурге прошла стихийная акция протеста против строительства храма на площади у Свердловского театра драмы, для возведения которого придется вырубить часть находящегося на ней сквера. Противники строительства храма обрушили заграждение строительной площадки, после чего между ними и сторонниками строительства храма произошли столкновения, причем на стороне последних, по некоторым данным, выступили бойцы местного клуба единоборств, а полиция почти не вмешивалась в происходящее.