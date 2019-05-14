Роскомнадзор запретил доступ к 59 сайтам с ответами на ЕГЭ

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации 59 интернет-ресурсов с ответами на вопросы единого и основного госэкзаменов (ЕГЭ и ОГЭ), с контрольно-измерительными материалами, а также с информацией о способах сдачи экзаменов без подготовки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечает Роскомнадзор, доступ к противоправной информации ограничили владельцы 49 сайтов. Операторы связи ограничили доступ на территории России к восьми ресурсам из-за того, что владельцы не удалили незаконный контент. Владельцам еще двух сайтов направлены уведомления о необходимости удалить подобную информацию.

Ведомство поясняет, что доступ к информационным материалам, которые способствуют «попыткам недобросовестных школьников сдать экзамены», был ограничен по решению суда.

В этом году основной период ЕГЭ пройдет с 27 мая по 1 июля. В первый экзаменационный день ученики 11-х классов будут сдавать литературу и географию. 29 мая пройдет экзамен по математике, а 31 мая — по истории и химии. Русский язык будут сдавать 3 июня, 5 июня состоятся экзамены по физике и письменной части иностранных языков. Устная часть иностранных языков — 7 и 8 июня, 10 июня — обществознание, 13 июня — информатика и биология. Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены в период с 17 июня по 1 июля.