Сын Конюхова сообщил об установленных путешественником мировых рекордах

Российский путешественник Федор Конюхов во время своего одиночного плавания на весельной лодке через южную часть Тихого океана установил несколько мировых рекордов. Об этом сообщил сын путешественника, организатор экспедиции Оскар Конюхов в своем обращении на сайте экспедиционного штаба.

Федор Конюхов стал самым возрастным гребцом-одиночкой — 67 лет, кроме того, он достиг на весельной лодке самой южной точки (56’40 южной широты). Также Конюхов провел в Южном океане 154 дня. Прежний рекорд — 59 дней — установил путешественник из Франции, пояснил организатор экспедиции.

Помимо этого, Конюхов преодолел самое большое расстояние в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах — 11,5 тыс. км, и стал первым человеком, который смог пересечь Тихий океан с востока на запад и с запада на восток.