Сын Конюхова сообщил об установленных путешественником мировых рекордах

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,31 -0,12 EUR Бирж. 73,31 -0,14 Brent 70,80 +0,01% USD Нал. 65,80 64,94 EUR Нал. 73,89 72,97 USD ЦБ 65,30 -0,17 EUR ЦБ 73,37 -0,15 EUR/USD 1,1226 0,0000 BTC/USD Бирж. 7 922,61 +148,41 IMOEX 2 518,73 +0,39% RTSI 1 214,86 +0,60% DJIA 25 324,99 -2,38% Nasdaq 7 647,02 -3,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $90 (+39,3%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.04.20 Купить
Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Citigroup $90 (+39,3%) прогноз Wells Fargo Securities к 25.04.20 Купить
Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 15 мая
USD ЦБ: 65,3 (-0,17) Quote, 13:04
Курс евро на 15 мая
EUR ЦБ: 73,37 (-0,15) Quote, 13:04
Омбудсмен Бурятии попросила прокуратуру проверить клип местного УФСИН Общество, 13:37 Как стать успешным предпринимателем: 8 историй владельцев малого бизнеса РБК и «Билайн» Бизнес, 13:33 Во Внуково у пассажира украли сумку с $210 тыс. Общество, 13:32 Lenovo показала прототип ноутбука с гибким экраном Технологии и медиа, 13:31 Банк «Сфера» и SimpleFinance запустили краудфандинговые займы для бизнеса Пресс-релиз, 13:26 Испанский фрегат покинет идущую к берегам Ирана ударную группу ВМС США Политика, 13:22 Годовая чистая прибыль Nissan упала более чем в два раза Бизнес, 13:21 В Совфеде рекомендовали рассмотреть лишение Арашукова статуса сенатора Политика, 13:09 Посольство США предупредило об угрозе терактов в Израиле на «Евровидении» Общество, 13:09 Как майнить криптовалюту на телефоне Крипто, 13:07 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 13:07 Выходцы из компаний Маска и Безоса начали проект сверхзвукового лайнера Бизнес, 12:59 Как выглядит люксовый самолет-отель Стиль, 12:59 В Кремле назвали безрезультатной политику США по давлению на Иран Политика, 12:55
Общество ,  
0 
Сын Конюхова сообщил об установленных путешественником мировых рекордах

Российский путешественник Федор Конюхов во время своего одиночного плавания на весельной лодке через южную часть Тихого океана установил несколько мировых рекордов. Об этом сообщил сын путешественника, организатор экспедиции Оскар Конюхов в своем обращении на сайте экспедиционного штаба.

Федор Конюхов стал самым возрастным гребцом-одиночкой — 67 лет, кроме того, он достиг на весельной лодке самой южной точки (56’40 южной широты). Также Конюхов провел в Южном океане 154 дня. Прежний рекорд — 59 дней — установил путешественник из Франции, пояснил организатор экспедиции.

Помимо этого, Конюхов преодолел самое большое расстояние в «ревущих сороковых» и «неистовых пятидесятых» широтах — 11,5 тыс. км, и стал первым человеком, который смог пересечь Тихий океан с востока на запад и с запада на восток.

Общество
Весельная лодка Конюхова попала в шторм у мыса Горн

До Конюхова, поясняет сын путешественника, было предпринято пять попыток перейти Южный океан с разными точками старта, но они оказались неудачны.

Установленные Конюховым рекорды должны быть верифицированы Обществом океанских гребцов Англии и представлены на регистрацию в книгу рекордов Гиннесcа, добавил сын путешественника.

Маршрут Конюхова состоит из нескольких этапов, первый начался в ноябре прошлого года в Новой Зеландии. 9 мая путешественник пересек долготу чилийского острова Диего-Рамирес. В декабре 2019 года, как ожидается, он продолжит переход от мыса Горн до мыса Люин в Австралии, а в декабре 2020 года — переход из Австралии в Новую Зеландию.

Теги: Федор Конюхов, путешественник, мировой рекорд
Материалы по теме
Федор Конюхов на весельной лодке снова попал в шторм в Тихом океане
Общество
Сын Федора Конюхова рассказал о последствиях шторма в Южном океане
Общество
Федор Конюхов на весельной лодке попал в 12-балльный шторм в Тихом океане
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter