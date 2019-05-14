BuzzFeed опроверг очередной ляп в свежей серии «Игры престолов»

Фото: HBO

Издание BuzzFeed.News опровергло новый ляп в пятой серии финального сезона «Игры престолов», о котором ранее сообщали поклонники сериала.

После выхода новой серии возмущенные зрители стали писать в соцсетях, что в кадре, где Джейме Ланнистер обнимает свою сестру королеву Серсею, он делает это двумя здоровыми руками. Между тем, еще в третьем сезоне сериала Джейме лишился кисти правой руки, после чего носил золотой протез.

Однако BuzzFeed провело проверку, результаты которой показали, что кадр, распространяемый в соцсетях возмущенными зрителями, отсутствует в сцене между Джейме и Серсеей.

«Нет, HBO не забыл «стереть» руку Джейме Ланнистера в «Игре престолов». Картинки, которой делятся пользователи, не было в самом эпизоде. Рука Джейме на 100% золотая в каждом кадре сцены», — пишет BuzzFeed.