Общество , 12:13
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В Бразилии во время матча по мини-футболу умер арбитр
Бразильский арбитр Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва умер 10 мая во время матча по мини-футболу между командами «Интелли» и «Таубате» в городе Сан-Карлус штата Сан-Паоло, сообщается на сайте Лиги Паулиста по футзалу.
Как пишет местная Gezeta Esportiva, 44-летний арбитр дунул в свисток и через две минуты после начала игры почувствовал себя плохо и упал на поле. Врачи оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали. В больнице он умер от остановки сердца. О том, были ли у арбитра проблемы со здоровьем, не сообщается.
Матч прервали, его новую дату пока не назначили.