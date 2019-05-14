В Бразилии во время матча по мини-футболу умер арбитр

В Бразилии во время матча по мини-футболу умер арбитр

Бразильский арбитр Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва умер 10 мая во время матча по мини-футболу между командами «Интелли» и «Таубате» в городе Сан-Карлус штата Сан-Паоло, сообщается на сайте Лиги Паулиста по футзалу.

Как пишет местная Gezeta Esportiva, 44-летний арбитр дунул в свисток и через две минуты после начала игры почувствовал себя плохо и упал на поле. Врачи оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали. В больнице он умер от остановки сердца. О том, были ли у арбитра проблемы со здоровьем, не сообщается.

Матч прервали, его новую дату пока не назначили.