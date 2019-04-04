В России предложили создать Национальный спортивный арбитраж

Большинство членов созданного при Министерстве юстиции Совета по совершенствованию третейского разбирательства поддержали предложение о создании в России постоянного действующего национального спортивного арбитража, сообщает ТАСС. Возглавляющий совет замминистра юстиции Денис Новак пояснил журналистам, что экспертный орган рекомендовал предоставить полномочия такого арбитража по заявке автономной некоммерческой организации (АНО) «Спортивная арбитражная палата».
«Рекомендация совета является необходимым условием для предоставления Минюстом права некоммерческой организации на создание постоянно действующего арбитражного учреждения», — пояснил Новак.
Замглавы Минюста указал на важность создания органа, который мог бы рассматривать трудовые споры, связанные с отношениями спортсменов и тренеров с клубами и федерациями, а также споры, касающиеся употребления допинга.
«Проблема состоит в том, что по нашему Трудовому кодексу и гражданско-процессуальному законодательству такие споры относятся к компетенции государственных судов общей юрисдикции. Поняв, что в наших судах решения арбитражей приводиться в исполнение не будут, все эти споры уходят за рубеж», — пояснил Новак, отметив, что создание специализированного спортивного арбитража должно сопровождаться «внесением соответствующих изменений в трудовое и гражданско-процессуальное законодательства».
Согласно действующему закону «О физической культуре и спорте», споры, возникающие в профессиональном спорте и спорте высших достижений, передаются в соответствующий арбитраж, созданный Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, а также общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. Такой арбитраж может рассматривать следующие категории споров: