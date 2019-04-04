В России предложили создать Национальный спортивный арбитраж

Совет по совершенствованию третейского разбирательства при Минюсте поддержал предложение о передаче функций постоянно действующего спортивного арбитража по заявке АНО «Спортивная арбитражная палата»

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Большинство членов созданного при Министерстве юстиции Совета по совершенствованию третейского разбирательства поддержали предложение о создании в России постоянного действующего национального спортивного арбитража, сообщает ТАСС. Возглавляющий совет замминистра юстиции Денис Новак пояснил журналистам, что экспертный орган рекомендовал предоставить полномочия такого арбитража по заявке автономной некоммерческой организации ​ (АНО) «Спортивная арбитражная палата».

«Рекомендация совета является необходимым условием для предоставления Минюстом права некоммерческой организации на создание постоянно действующего арбитражного учреждения», — пояснил Новак.

Замглавы Минюста указал на важность создания органа, который мог бы рассматривать трудовые споры, связанные с отношениями спортсменов и тренеров с клубами и федерациями, а также споры, касающиеся употребления допинга.

«Проблема состоит в том, что по нашему Трудовому кодексу и гражданско-процессуальному законодательству такие споры относятся к компетенции государственных судов общей юрисдикции. Поняв, что в наших судах решения арбитражей приводиться в исполнение не будут, все эти споры уходят за рубеж», — пояснил Новак, отметив, что создание специализированного спортивного арбитража должно сопровождаться «внесением соответствующих изменений в трудовое и гражданско-процессуальное законодательства».

Согласно действующему закону «О физической культуре и спорте», споры, возникающие в профессиональном спорте и спорте высших достижений, передаются в соответствующий арбитраж, созданный Олимпийским и Паралимпийским комитетами России, а также общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. Такой арбитраж может рассматривать следующие категории споров: