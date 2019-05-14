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Charter $440 (+18,46%) прогноз Deutsche Bank к 01.05.20 Купить
Энел Россия ₽1,2 (+11,27%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
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В ВОЗ нашли связь между грудным вскармливанием и детским ожирением

Грудное вскармливание может предотвратить развитие ожирения у детей, говорится в исследовании Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как выяснили ученые, дети, которые дольше находились на грудном вскармливании, надежнее защищены от этого риска в отличие от младенцев, которых никогда не кормили грудным молоком либо кормили лишь эпизодически.

Исследователи изучили данные о здоровье 13,7 млн детей в возрасте 6–9 лет в 21 европейской стране. Согласно полученным результатам, из них почти 400 тыс. страдают крайней степенью ожирения.

Как выяснили в ВОЗ, на грудном вскармливании были почти 77% детей, чьи данные принимали участие в исследовании. Исключениями стали Мальта, где грудного молока никогда не получали 35% детей, Франция (38%) и Ирландия (46%).

Авторы исследования для профилактики ожирения рекомендовали держать ребенка исключительно на грудном вскармливании в течение шести первых месяцев его жизни. После этого, отмечают в ВОЗ, младенца следует приучать к прикорму с соответствующей пищевой ценностью, продолжая кормление грудным молоком до двух лет или дольше.

Общество
Роспотребнадзор сообщил об увеличении числа взрослых россиян с ожирением

В апреле Роспотребнадзор сообщил, что количество взрослых россиян с ожирением выросло почти вдвое по сравнению с показателями 2011 года. По данным ведомства, избыточную массу тела имеют 14% мужчин и 26% женщин.

Теги: Всемирная организация здравоохранения, ожирение, дети
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