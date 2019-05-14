Артем Дзюба признан лучшим игроком тура после матча «Зенит» — ЦСКА

Форвард «Зенита» Артем Дзюба по итогам голосования среди болельщиков стал лучшим игроком 28-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщается на ее сайте.

Дзюба получил 22 399 голосов (73,97% всех участников опроса). Голосование проходило на официальной странице лиги во «ВКонтакте» при поддержке телеканалов «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Футболист также стал лучшим игроком в матче «Зенит» — ЦСКА. Дзюба отметился тремя голевыми передачами, а петербургский клуб выиграл со счетом 3:1. Дзюба в шестой раз стал лучшим игроком тура в текущем сезоне.

«Зенит» после матча с ЦСКА получил на вечное хранение кубок чемпиона России по футболу за победу в сезоне 2018/19.