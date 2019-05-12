«Зенит» получил на вечное хранение кубок чемпиона России по футболу

Церемония награждения футбольного клуба «Зенит» золотыми медалями и кубком чемпионов за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне 2018/19 состоялась по завершении игры 28-го тура с московским ЦСКА.

Трофей из рук президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова получили капитан команды Александр Анюков и вице-капитан Бранислав Иванович. Для «Зенита» это чемпионство стало пятым в российской истории. Согласно регламенту кубок перешел клубу на вечное хранение.

В церемонии награждения помимо Дюкова приняли участие президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер. «Мы этот кубок больше никому не отдадим, этот кубок — наш! И он останется в клубе навсегда», — заявил Миллер.

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