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Актриса из «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче крупной взятки

Американская актриса Фелисити Хаффман признала свою вину в даче взятки в размере $15 тыс. за содействие поступлению своей дочери в вуз. Об этом сообщает телеканал CNN.

Она согласилась признать себя виновной по обвинению в заговоре с целью совершения мошенничества. На заседании суда в Бостоне прокуроры попросили приговорить актрису к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в размере $20 тыс. Телеканал добавляет, что приговор вынесут 13 сентября.

Мошенничество связано с фондом Key Worldwide Уильяма Сингера, который создал преступную группировку, за деньги помогавшую абитуриентам поступать в престижные вузы.

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Прокуроры рассказали, что Хаффман и Сингер договорились о дополнительном времени для ее дочери при сдаче экзамена SAT, а также о том, чтобы девочка сдавала его в месте, контролируемом подкупленным администратором. В результате дочь актрисы получила 1420 баллов из 1600 возможных. CNN отмечает, что это на 400 баллов больше, чем она получила годом ранее.

Преступную группировку разоблачили в середине марта. Прокурор Массачусетса Эндрю Леллинг сообщал, что фигурантами дела стали 50 человек, в том числе Хаффман. Сингер вместе с подельниками предоставляли детям богатых родителей возможность поступить в Йель, Стэнфорд и другие престижные вузы США.

Теги: актриса, Коррупция
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