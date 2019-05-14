Актриса из «Отчаянных домохозяек» признала вину в даче крупной взятки

Американская актриса Фелисити Хаффман признала свою вину в даче взятки в размере $15 тыс. за содействие поступлению своей дочери в вуз. Об этом сообщает телеканал CNN.

Она согласилась признать себя виновной по обвинению в заговоре с целью совершения мошенничества. На заседании суда в Бостоне прокуроры попросили приговорить актрису к четырем месяцам тюрьмы и штрафу в размере $20 тыс. Телеканал добавляет, что приговор вынесут 13 сентября.

Мошенничество связано с фондом Key Worldwide Уильяма Сингера, который создал преступную группировку, за деньги помогавшую абитуриентам поступать в престижные вузы.

Прокуроры рассказали, что Хаффман и Сингер договорились о дополнительном времени для ее дочери при сдаче экзамена SAT, а также о том, чтобы девочка сдавала его в месте, контролируемом подкупленным администратором. В результате дочь актрисы получила 1420 баллов из 1600 возможных. CNN отмечает, что это на 400 баллов больше, чем она получила годом ранее.