Неисполнительный директор UC Rusal Валиев покинул правление компании

Неисполнительный директор UC Rusal Тимур Валиев подал в отставку 13 мая. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи (pdf).

Отмечается, что он покинул свой пост из-за «других деловых обязательств». «Тимур Валиев подтвердил, что у него не было никаких разногласий с правлением», — говорится в сообщении.

Совет директоров также выразил Валиеву благодарность за вклад, который он внес в течение срока его полномочий в компании.

В отчете UC Rusal, поступившем в РБК, сообщается о чистой прибыли компании за первый квартал 2019 года. Она составила $273 млн, что на 49,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Тогда она достигла $544 млн.