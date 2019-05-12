Супруга музыканта заявила об изъятии скрипки XVIII века в Домодедово

Сотрудники таможни аэропорта Домодедово изъяли у музыканта Николая Манагадзе скрипку работы итальянского мастера XVIII века. Об этом РБК сообщила его супруга Ксения Бакнина. РБК ознакомился с документом «Акт отбора проб и образцов», который предоставила Бакнина.

По ее словам, 11 мая Манагадзе выступил на концерте в Московской консерватории, затем приехал в Домодедово, чтобы улететь в Дубай, где тоже планировал выступить с концертом. Но в аэропорту у него изъяли инструмент, в итоге супруги провели в Домодедово девять часов.

«Сначала сотрудники таможни говорили про изъятие инструмента и Николаю инкриминировали 226-ю статью — контрабанду [культурных ценностей]. Потом нам сказали, что скрипку отправят на экспертизу, и составили «акт отбора проб скрипки», — рассказала Ксения Бакнина.

Бакнина уточнила, что инструмент принадлежит швейцарскому фонду и по договору аренды музыкант не имеет права передавать его третьим лицам. «Они нам сказали: если экспертиза докажет, что инструмент стоит меньше 100 тыс. руб., то это административная статья. Но инструмент XVIII века не может столько стоить. Если экспертиза покажет, что больше 100 тыс., — это уголовная статья», — заявила супруга музыканта.

13 мая, как уточнила Бакнина, она вместе с мужем планирует встретиться с представителями Министерства культуры. Они надеются, что в ведомстве помогут вернуть инструмент.