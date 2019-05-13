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Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
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Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек. Об этом РБК сообщил один из его организаторов, глава движения «За права человека» Лев Пономарев.

«Акция уже завершилась на данный момент, задержали двух человек из SERB и двоих человек с нашей стороны, формально за какое нарушение, пока неясно. В целом считаю, что акция прошла спокойно и успешно», — сказал он.

При этом Пономарев уточнил, что эта акция не была согласована. «Это был такой сход граждан», — сказал правозащитник, не сообщив цель проведенного мероприятия.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

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Организацию Льва Пономарева вновь объявили иностранным агентом

13 февраля Минюст включил движение «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. При этом в ведомстве не уточнили, какие именно факты удалось выявить его сотрудникам. Тогда Пономарев в разговоре с РБК заявил, что не видит смысла в попытках обжаловать это решение. Я не отказываюсь от взаимодействия с властью, от взаимодействия с уполномоченным по правам человека, с Советом по правам человека», — отметил он.

«За права человека» — одно из старейших российских правозащитных движений. Оно было создано в 1997 году. Впервые движение было включено в список иностранных агентов в декабре 2014 года. После этого Лев Пономарев пообещал обжаловать это решение в суде, указав, что иностранные деньги на политическую деятельность его организация не тратила. Спустя год Минюст согласился исключить «За права человека» из реестра иностранных агентов.

Теги: митинг, задержания, SERB, Лев Пономарев, новости РБК
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