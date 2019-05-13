Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

Организаторы заявили о задержаниях на несогласованном митинге у ФСБ

У здания ФСБ в Москве прошел митинг, в котором приняли участие 500 человек. Об этом РБК сообщил один из его организаторов, глава движения «За права человека» Лев Пономарев.

«Акция уже завершилась на данный момент, задержали двух человек из SERB и двоих человек с нашей стороны, формально за какое нарушение, пока неясно. В целом считаю, что акция прошла спокойно и успешно», — сказал он.

При этом Пономарев уточнил, что эта акция не была согласована. «Это был такой сход граждан», — сказал правозащитник, не сообщив цель проведенного мероприятия.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.