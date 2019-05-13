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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова избрали главой совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК»), следует из материалов компании, размещенных на официальном портале раскрытия информации.

«Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении о решении совета директоров от 8 мая. Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля.

До этого несколько лет подряд совет директоров ОАК возглавлял глава Минпромторга Денис Мантуров.

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В пресс-службе «Ростеха» РБК пояснили, что ОАК сейчас находится в процессе передачи под управление госкорпорации. «Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы. Новому менеджменту ОАК предстоит «решить проблемные вопросы» и «выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам», сообщили в корпорации.

Анатолий Сердюков был министром обороны России с 2007 по 2012 год. Президент России Владимир Путин отправил его в отставку на фоне расследования дела о махинациях в ОАО «Оборонсервис». В ноябре 2013 года Следственный комитет возбудил против Сердюкова дело о халатности, тот своей вины не признал. В 2014 году Сердюков был амнистирован.

С тех пор Анатолий Сердюков работает на различных постах в авиационной промышленности. Он возглавляет авиационный кластер корпорации «Ростех», входит в состав совета директоров АО «ОДК», АО «Вертолеты России», АО «Технодинамика», АО «КРЭТ». В июне 2017 года Сердюков также стал членом совета директоров КамАЗа и вошел в совет директоров ОАК.

Теги: «Ростех», авиация, Анатолий Сердюков
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