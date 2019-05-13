Анатолий Сердюков возглавил совет директоров ОАК

Экс-министра обороны России Анатолия Сердюкова избрали главой совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации» (ПАО «ОАК»), следует из материалов компании, размещенных на официальном портале раскрытия информации.

«Избрать председателем совета директоров ПАО «ОАК» Сердюкова Анатолия Эдуардовича», — говорится в сообщении о решении совета директоров от 8 мая. Сам совет в новом составе был избран на внеочередном собрании акционеров 29 апреля.

До этого несколько лет подряд совет директоров ОАК возглавлял глава Минпромторга Денис Мантуров.

В пресс-службе «Ростеха» РБК пояснили, что ОАК сейчас находится в процессе передачи под управление госкорпорации. «Интеграционные процессы только начались, их завершение планируется в 2020 году», — говорится в сообщении пресс-службы. Новому менеджменту ОАК предстоит «решить проблемные вопросы» и «выстроить работу авиастроительной корпорации по новым стандартам», сообщили в корпорации.