Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах

Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов. График опубликован на сайте министерства.

На третьем этапе аналоговое вещание отключат в 35 регионах 3 июня. Среди них, в частности, Алтайский, Краснодарский, Камчатский, Пермский, Приморский, Хабаровский края, Архангельская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Иркутская и Калининградская области.

Четвертый завершающий этап по переходу на цифровое телевидение начнется 14 октября. В этот день аналоговое вещание отключат в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской областях, а также в Санкт-Петербурге, Севастополе, республиках Крым и Алтай, в Башкортостане, Дагестане, Карелии и других регионах.

Изначально планировалось, что во всех регионах переход на цифровое вещание завершится к 3 июня, однако позже процесс продлили до середины октября.