Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за угрозы взрыва

Аэропорт Волгограда эвакуировали из-за анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«Аэровокзальный комплекс был обследован кинологической службой линейного отделения полиции на транспорте, которое находится в аэропорту Волгограда. Угроза не подтвердилась. Ориентировочно в 16:00 по волгоградскому времени аэропорт вернулся к штатной работе», — уточнила собеседница РБК.

В областном главке МВД отказались комментировать эту информацию.

6 мая в Москве из-за анонимных звонков были эвакуированы несколько торговых центров, комплекс «Город столиц» на территории «Москва-Сити», а также бизнес-центр «Красная роза», где, в частности, находится офис «Яндекса».