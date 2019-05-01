Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone

Корпорация Apple объявила финансовые результаты за второй квартал 2019 года. Согласно отчету, в течение трех месяцев выручка составила $58 млрд, что на 5% меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.

Квартальная прибыль на акцию составила $2,46, что на 10% меньше, чем за тот же период предыдущего финасового года. Международные продажи составили 61% от выручки за квартал.

Чистая прибыль составила $11,5 млрд, что на 16% меньше по сравнению с предыдущим годом. Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.

При этом гендиректор Apple Тим Кук заявил, что корпорации удалось добиться самого сильного роста продаж iPad за шесть лет. «Мы, как никогда, рады нашему выпуску инновационного оборудования, программного обеспечения и новым услугам. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться с разработчиками и заказчиками на 30-й ежегодной всемирной конференции разработчиков Apple в июне», — отметил он.