СК направил в прокуратуру дело «Нового величия»

Следственный комитет направил в прокуратуру уголовное дело против восьми участников организации «Новое величие», обвиняемых в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Об этом ТАСС рассказал адвокат Максим Пашков, защитник фигурантки дела Марии Дубовик.

«Следователи направили в прокуратуру уголовное дело для утверждения обвинительного заключения», — сказал Пашков.

Он отметил, что в течение десяти дней прокуратура должна рассмотреть документы и принять решение о передаче дела в суд.

По делу о «Новом величии» проходят десять человек. В конце апреля суд приговорил активиста организации Павла Ребровского к двум с половиной годам колонии общего режима. В марте первый приговор по делу вынесли Рустаму Рустамову. Ему дали полтора года колонии общего режима. Оба обвиняемых заключили сделку со следствием.

Другим участникам организации — Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Вячеславу Крюкову и Руслану Костыленкову — в марте продлили содержание под стражей до 13 июня. Анне Павликовой, Марии Дубовик, Максиму Рощину и Сергею Гаврилову увеличили срок домашнего ареста.