Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде

Полузащитник футбольного клуба «Челси» Дэнни Дринкуотера признал себя виновным в езде в нетрезвом виде в магистратском суде Стокпорта, сообщает британская газета The Guardian.

В начале апреля 2019 года Дринкуотер был задержан полицией, после того как его автомобиль попал в ДТП, и был обвинен в том, что сел за руль нетрезвым. Экспертиза показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе в два с половиной раза превысило норму.

После того как Дринкуотер признал свою вину, суд приговорил его к 70 часам общественных работ и лишил водительских прав на 20 месяцев. Ранее британские СМИ сообщали, что футболисту грозит до полугода лишения свободы.

Дринкуотер начал свою карьеру в клубе «Манчестер Юнайтед». В 2012 году он присоединился к «Лестер Сити». В 2017 году футболист стал игроком «Челси», подписав контракт на £35 млн.

