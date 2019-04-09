В Великобритании футболиста «Челси» обвинили в вождении в нетрезвом виде

В Великобритании футболиста «Челси» обвинили в вождении в нетрезвом виде

Полиция задержала полузащитника «Челси» Дэнни Дринкуотера по обвинению в вождении в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Футболиста задержали в графстве Чешир 8 апреля около 12:30 по местному времени (14:30 мск). Он столкнулся с другим автомобилем. Дринкуотера отпустили под залог. Спортсмен должен будет явиться в суд 13 мая.

Издание The Sun добавляет, что Дринкуотер попал в аварию, когда возвращался домой с вечеринки. Ему грозит до шести месяцев тюрьмы и лишение прав.

Полузащитник начал свою карьеру в клубе «Манчестер Юнайтед». В 2012 году он присоединился к «Лестер Сити». В 2017 году футболист стал игроком «Челси», подписав контракт на £35 млн.