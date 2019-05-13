В Балашихе у уроженца Приморского края изъяли 3 кг наркотика

В подмосковной Балашихе полицейские арестовали уроженца Приморского края, у которого нашли около 3 кг метилэфедрона, сообщается на сайте ГУ МВД по Московской области.

Во время обыска в машине 50-летнего мужчины обнаружили и изъяли девять пакетов и 13 свертков. Экспертиза показала, что в них находился синтетический наркотик метилэфедрон.

Помимо этого, в лесопарковой зоне Балашихи полиция нашла два тайника, в каждом из которых хранилось по свертку с веществом.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявили обвинения по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.