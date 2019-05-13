Госдеп сообщил о графике Помпео после отмены визита в Москву

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 65,38 +0,30 EUR Бирж. 73,43 +0,29 Brent 71,70 +1,39% USD Нал. 65,81 64,97 EUR Нал. 73,93 72,97 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1230 -0,0004 BTC/USD Бирж. 7 211,40 +229,00 IMOEX 2 527,18 +0,49% RTSI 1 217,74 +0,33% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,49%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+18,49%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Baring Vostok снова подал в суд на банк «Восточный» Финансы, 14:22 Минздрав уточнил данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ100 Общество, 14:21 В Балашихе у уроженца Приморского края изъяли 3 кг наркотика Общество, 14:18 Зачем российским регионам привлекать деловые мероприятия Партнерский материал, 14:15 Bitcoin не признали валютой и скандал в Tron: главное из мира криптовалют Крипто, 14:14 Гимназиста из Казани обвинили в попытке захвата заложников в школе Общество, 14:03 «Можно выбить скидку по аренде и 80%»: глава Tom Tailor — о работе сети Pro, 14:02 Сотрудница ИНИОН РАН сообщила о новом руководителе института Общество, 13:52 Никаких отговорок: почему вы боитесь открыть свой бизнес. Тест РБК и «Билайн» Бизнес, 13:45 Футболиста «Челси» Дринкуотера лишили прав за езду в нетрезвом виде Общество, 13:45 Госдеп сообщил о графике Помпео после отмены визита в Москву Политика, 13:42 Bitfinex привлекла $1 млрд в ходе краудсейла Крипто, 13:40 Миллер одобрил реорганизацию системы закупок «Газпрома» Бизнес, 13:39 На Ставрополье пьяный мужчина попытался расстрелять из ружья семь человек Общество, 13:36
Политика ,  
0 
Госдеп сообщил о графике Помпео после отмены визита в Москву

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус рассказала о программе турне главы ведомства Майка Помпео после отмены его визита в Москву.

«На пути в Россию госсекретарь Помпео сделает остановку в Брюсселе для встречи с европейскими союзниками, чтобы обсудить последние угрожающие действия и заявления иранской стороны. Секретарь продолжит координацию с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить безопасность наших общих интересов на Ближнем Востоке», — написала Ортагус в Twitter.

Политика
МИД России объяснил отказ Помпео от визита в Москву

Ранее в понедельник стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отменил остановку в Москве в рамках своего визита в Россию. Глава внешнеполитического ведомства США прибудет из Брюсселя сразу в Сочи, где он должен встретиться с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем». По данным Москвы, в ходе встречи Помпео и Лаврова планируется обсудить «актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине».

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что изменения в программе тура госсекретаря произошли по инициативе американской стороны. «Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений», — добавил Рябков.

Теги: Майк Помпео, Госдепартамент США, Сергей Рябков, МИД России
Материалы по теме
МИД России объяснил отказ Помпео от визита в Москву
Политика
Помпео отменил визит в Москву в рамках своей поездки в Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter