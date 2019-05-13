Госдеп сообщил о графике Помпео после отмены визита в Москву

Официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус рассказала о программе турне главы ведомства Майка Помпео после отмены его визита в Москву.

«На пути в Россию госсекретарь Помпео сделает остановку в Брюсселе для встречи с европейскими союзниками, чтобы обсудить последние угрожающие действия и заявления иранской стороны. Секретарь продолжит координацию с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить безопасность наших общих интересов на Ближнем Востоке», — написала Ортагус в Twitter.

Ранее в понедельник стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео отменил остановку в Москве в рамках своего визита в Россию. Глава внешнеполитического ведомства США прибудет из Брюсселя сразу в Сочи, где он должен встретиться с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым, чтобы обсудить «весь спектр двусторонних и многосторонних проблем». По данным Москвы, в ходе встречи Помпео и Лаврова планируется обсудить «актуальные международные проблемы, включая ситуацию в Венесуэле, Сирии и на Украине».

Замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что изменения в программе тура госсекретаря произошли по инициативе американской стороны. «Все переговоры, которые планируются, пройдут в полном объеме без каких-либо сокращений», — добавил Рябков.