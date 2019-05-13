Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском

Глава Крыма Сергей Аксенов в интервью «Известиям» оценил вероятность того, что при избранном президенте Украины Владимире Зеленском отношение Киева к полуострову изменится.

«Надежда есть всегда. Но особо питать иллюзии я бы не стал», — заявил Аксенов. По его мнению, участники президентской гонки на Украине несамостоятельны, а внешняя политика страны «определяется далеко от Киева». Поэтому принципиальных изменений позиции властей как по Крыму, так и по другим вопросам ожидать не стоит, заключил он. Аксенов подчеркнул, что «был бы рад ошибиться».

Зеленский ранее называл произошедшее с Крымом «аннексией», а ситуацию в Донбассе — «агрессией» со стороны России. По его мнению, нормализация отношений между Москвой и Киевом возможна только после «деоккупации» обеих регионов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. Украина его результаты не признает и считает полуостров временно оккупированной территорией.