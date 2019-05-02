В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом

Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье. Об этом говорится в сообщении директора городского департамента образования Алексея Некрасова, опубликованном в инстаграм-аккаунте ведомства.

«Ситуация <…> недопустима для образовательных учреждений, отрасли образования в целом, — заявил директор. — Заведующая ведет себя безобразно, унижая ребенка, оказывая на него не только психическое воздействие, но и физическое».

Некрасов заявил, что будут приняты «самые жесткие меры», возможные по закону. Он также добавил, что департамент поддержит любые обвинения в адрес заведующей детсадом, поданные от родителей в правоохранительные органы и органы системы профилактики.

Видеозапись, на которой воспитательница в детском саду в присутствии других детей и взрослых оскорбляет одного из воспитанников, требует встать на колени и насильно заставляет целовать землю, появилась в интернете накануне. Женщина объясняла свои действия тем, что ребенок «не любит Россию». После публикации ГУ МВД по Краснодарскому краю начало проверку. О служебном расследовании также сообщила детский омбудсмен на Кубани Татьяна Ковалева.