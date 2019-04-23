Мединский предложил главе ​Sony Pictures снимать фильмы в России

Министр культуры Владимир Мединский предложил гендиректору кинокомпании ​Sony Pictures Entertainment Тони Винсикерре снимать фильмы в России. Об этом сообщается на сайте Минкультуры.

«Российские ландшафты, климат дают возможность проводить любые киносъемки», — отметил министр на встрече с Винсикерре в Москве.

Мединский рассказал, что в России начали программу рибейтов — субсидий из госбюджета, которые возмещают часть затрат на съемку фильмов. Министр сообщил, что в разных регионах выплаты составляют от 15% до 20%.

Он добавил, что Минкультуры готово предложить любую административную помощь, в частности, по работе с региональными министерствами культуры. По мнению Мединского, необходимо принять новый закон, который освободил бы иностранных специалистов, снимающих кино в России, от необходимости получать визы и разрешения на работу.