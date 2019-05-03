В Индии из-за надвигающегося циклона «Фани» эвакуировали 1 млн человек

Власти прибрежного индийского штата Орисса эвакуировали и разместили в лагерях временного проживания порядка 1 млн человек из-за надвигающегося циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.

Циклон, несущий с собой мощные ливни и ветер, порывы которого достигают 200 км/ч., движется со стороны Бенгальского залива. По прогнозу метеорологов, он должен ударить по побережью в пятницу.

В связи на территории всего штата в ближайшие сутки будет отменено движение более чем 220 поездов. Кроме того, в ряде крупных городов до конца недели будут закрыты аэропорты. Ожидается, что силы ВМС и береговой охраны неподалеку круглосуточно дежурить и оказывать помощь местным жителям в ликвидации последствий циклона.

По оценкам экспертов, это станет самым мощным циклоном, который был в Ориссе с 2014 года.