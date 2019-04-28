В Германии в массовое ДТП попали более 50 автомобилей

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаЗдоровье
...
USD Бирж. 64,74 +0,08 EUR Бирж. 72,17 +0,20 Brent 71,99 -3,95% USD Нал. 65,24 64,26 EUR Нал. 72,74 71,71 USD ЦБ 64,71 +0,03 EUR ЦБ 72,09 -0,02 EUR/USD 1,1150 +0,0020 BTC/USD Бирж. 5 493,10 +88,00 IMOEX 2 563,72 +0,11% RTSI 1 247,01 +0,08% DJIA 26 543,33 +0,31% Nasdaq 8 146,40 +0,34%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Starbucks $89 (+15,87%) прогноз Jefferies к 18.04.20 Купить
eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
PPL $35 (+13,6%) прогноз CFRA к 05.11.19 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 64,71 (+0,03) Quote, 26 апр, 12:22
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 72,09 (-0,02) Quote, 26 апр, 12:22
Стабильности не существует: как создать сеть бургерных РБК и «Билайн» Бизнес, 20:59 Во время автошоу в Орле автомобиль наехал на зрителей Общество, 20:48 «Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге Общество, 20:21 В США умер автор программы уничтожения ядерного оружия в бывшем СССР Политика, 20:07 Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам Общество, 19:57 В Совфеде сочли бесперспективным предложенный в Германии план по Донбассу Политика, 19:54 В Германии в массовое ДТП попали более 50 автомобилей Общество, 19:29 Представитель МакSим сообщила о краткосрочной потере памяти у певицы Общество, 19:26 Чемпионат России по футболу. «Краснодар» — ЦСКА. Онлайн Спорт, 19:00 СК уточнил число погибших при падении машины в реку в Ростовской области Общество, 18:57 Дубль Азмуна помог «Зениту» обыграть «Крылья Советов» в чемпионате России Спорт, 18:51 Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву Общество, 18:43 Телеканал НТВ анонсировал показ шоу с ведущим Владимиром Зеленским Общество, 18:16 Лобода выложила видео встречи Пугачевой с проигравшими детьми из «Голоса» Общество, 18:08
Общество ,  
0 
В Германии в массовое ДТП попали более 50 автомобилей
Крупная авария произошла на востоке Германии. На одной из дорог столкнулись более 50 автомобилей. В результате инцидента пострадали 25 человек
Фото: Michael Probst / AP

Причиной случившегося в федеральной земле Тюрингия стала плохая погода. Сильный дождь, перешедший в град и туман, привел к тому, что ухудшилась видимость на шоссе в районе города Зуль, сообщает издание Bild. Дорога фактически превратилась в каток, после чего машины начали сталкиваться друг с другом и улетать в отбойник.

Ситуацию усугубил тот факт, что на дороге было достаточно много машин: многие люди возвращались домой после завершения в воскресенье школьных каникул.

В результате более 50 автомобилей оказалось сильно разбито или частично повреждено. Никто в итоге не погиб, однако 25 человек обратились за медицинской помощью.

Для того чтобы эвакуировать пострадавших, полицейским пришлось задействовать два вертолета. Ожидается, что для полной очистки дороги от разбитых машин специальных службам понадобится около 20 часов, сообщает издание Thuringer. К тому же придется восстанавливать ограждение, которое пришлось демонтировать, чтобы побыстрей добраться к месту аварии.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ДТП, Германия
Материалы по теме
В Тверской области в результате ДТП с автобусом пострадали шесть человек
Общество
Путин ужесточил наказание за бегство с места ДТП
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter