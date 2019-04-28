В Германии в массовое ДТП попали более 50 автомобилей

В Германии в массовое ДТП попали более 50 автомобилей

Крупная авария произошла на востоке Германии. На одной из дорог столкнулись более 50 автомобилей. В результате инцидента пострадали 25 человек

Фото: Michael Probst / AP

Причиной случившегося в федеральной земле Тюрингия стала плохая погода. Сильный дождь, перешедший в град и туман, привел к тому, что ухудшилась видимость на шоссе в районе города Зуль, сообщает издание Bild. Дорога фактически превратилась в каток, после чего машины начали сталкиваться друг с другом и улетать в отбойник.

Ситуацию усугубил тот факт, что на дороге было достаточно много машин: многие люди возвращались домой после завершения в воскресенье школьных каникул.

В результате более 50 автомобилей оказалось сильно разбито или частично повреждено. Никто в итоге не погиб, однако 25 человек обратились за медицинской помощью.

Для того чтобы эвакуировать пострадавших, полицейским пришлось задействовать два вертолета. Ожидается, что для полной очистки дороги от разбитых машин специальных службам понадобится около 20 часов, сообщает издание Thuringer. К тому же придется восстанавливать ограждение, которое пришлось демонтировать, чтобы побыстрей добраться к месту аварии.