Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

По данным издания, в ней участвовали от 50 до 120 человек. Отмечается, что драка произошла на улице Савушкина. Кадры отправила «Фонтанке» очевидец произошедшего.

Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Приморском районе города произошла драка между семью мужчинами. В ведомстве добавили, что сотрудники полиции пресекли потасовку и задержали четверых человек. На них составили протоколы о мелком хулиганстве. Троих участников драки госпитализировали.

ТАСС и «Фонтанка» отмечали, что потасовка произошла между фанатами ЦСКА и «Зенита». Агентство со ссылкой на источник также сообщало о более ста участниках драки. Матч между командами, который прошел на стадионе «Газпром Арена», завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.