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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
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Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

«Фонтанка» опубликовала видео драки между фанатами футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в Санкт-Петербурге.

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По данным издания, в ней участвовали от 50 до 120 человек. Отмечается, что драка произошла на улице Савушкина. Кадры отправила «Фонтанке» очевидец произошедшего.

Накануне в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что в Приморском районе города произошла драка между семью мужчинами. В ведомстве добавили, что сотрудники полиции пресекли потасовку и задержали четверых человек. На них составили протоколы о мелком хулиганстве. Троих участников драки госпитализировали.

ТАСС и «Фонтанка» отмечали, что потасовка произошла между фанатами ЦСКА и «Зенита». Агентство со ссылкой на источник также сообщало о более ста участниках драки. Матч между командами, который прошел на стадионе «Газпром Арена», завершился победой «Зенита» со счетом 3:1.

Теги: Санкт-Петербург, «Зенит», ЦСКА
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