В Петербурге фанаты устроили драку в преддверии матча «Зенита» и ЦСКА

В Петербурге фанаты устроили драку в преддверии матча «Зенита» и ЦСКА

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла драка между несколькими гражданами, на место прибыли сотрудники полиции, которые пресекли возникшую потасовку. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, драка произошла между семью мужчинами. «В настоящее время четверо граждан доставлены в полицию для разбирательства», — говорится в сообщении.

Еще трое участников драки были госпитализированы. Как сообщили в главке МВД, на задержанных будут составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами. «Полиция задержала несколько дерущихся. По имеющимся данным, в драке участвовали более 100 человек с обеих сторон», — заявил он.