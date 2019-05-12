В Израиле официально началось «Евровидение-2019»

В Израиле официально начался песенный конкурс «Евровидение-2019». Открытие прошло в Тель-Авиве, сообщает The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что 41 национальная делегация прошлась по «оранжевой ковровой дорожке», расположенной на площади у театра Габима в центре столицы.

Израильская телекорпорация Kan опубликовала в своем аккаунте в Twitter фотографии с мероприятия. На них присутствует участник от России, певец Сергей Лазарев, а также певец Филипп Киркоров.

«Он определенно фаворит болельщиков, Сергей Лазарев прибыл на «оранжевую ковровую дорожку», — говорится в сообщении.