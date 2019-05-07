Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

Полиция начала поиски вывесивших на матче ЦСКА баннер о Fan ID фанатов

Сотрудники правоохранительных органов ищут футбольных болельщиков, которые вывесили на матче ЦСКА — «Динамо» «несанкционированный баннер». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александра Мейтина.

Речь идет об игре на «ВЭБ-Арене» — домашнем стадионе ЦСКА — в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу (2:2). Во втором тайме на трибуне ЦСКА появился баннер с надписью «6 млрд рублей — внедрение Fan ID или годовая пенсия для 35 714 человек, 4 новых роддома, 7 новых школ, 1 современная онкобольница или 31 новый детский сад».

Мейтин подчеркнул, что «такое нельзя допускать» и что клуб заплатит штраф. Вывесивших баннер болельщиков ищет полиция, заключил он.

Fan ID — «паспорт болельщика», который впервые был использован во время Чемпионата мира по футболу 2018 года. Он позволял иностранным болельщикам въезжать в Россию без визы.

В начале мая президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам въезжать в Россию по Fan ID во время Евро-2020 (пройдет летом 2012 года в 12 европейских городах, включая Санкт-Петербург).